Более 55 тыс. школьников и студентов Самарской области стали участниками профориентационного проекта

Более 55 тыс. школьников и студентов Самарской области приняли участие в пилотном проекте службы занятости по профориентации и маршрутизации молодежи к работодателям. Проект был разработан Минтрудом России и запущен в марте 2025 г. в 11 субъектах страны, в число которых вошел и наш регион. Цель проекта — оказание комплексной поддержки молодым людям в профессиональном самоопределении, подборе образовательной траектории и последующей занятости по полученной специальности в родном регионе.

За время реализации проекта 31 тыс. учеников 8-9 классов смогли познакомиться с различными работодателями в первую очередь в сферах промышленности, сельского хозяйства, транспорта и медицины.

Служба занятости провела свыше 170 профтуров. В ходе этих экскурсий ребята получили представление о специфике работы более чем 100 ведущих предприятий и организаций. Ребята познакомились с востребованными в регионе специальностями и рабочими профессиями, в том числе инженер, повар, агроном, лаборант, машинист тепловоза.

Кроме того, более 40 тысяч школьников получили рекомендации по выбору профессии. Консультанты службы занятости организовали для них свыше 200 профориентационных уроков, во время которых подростки узнали о возможностях профессионального развития в регионе, условиях труда и зарплатных предложениях, а также о временном трудоустройстве на летние каникулы и доступных мерах поддержки.

"Выбор будущей профессии и построение успешной карьеры — важнейшие этапы жизни каждого молодого человека, — отметила министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова. — Служба занятости населения ставит перед собой цель сопровождать молодежь на протяжении всего процесса — от принятия решения о будущей профессии до устройства на работу".

В профориентационной работе учитываются данные прогноза региональной кадровой потребности. Ребят знакомят с теми профессиями, которые сделают их востребованными на рынке труда региона после выпуска из учебных заведений. Например, для этого в рамках проекта маршрутизации проходит развитие такого инструмента, как целевое обучение. Оно позволяет абитуриентам бесплатно получать востребованные профессии и гарантирует первое трудоустройство.

В рамках проекта маршрутизации молодежи служба занятости также впервые внедряет рискориентированный подход в работе со студентами, у которых могут возникать сложности с трудоустройством. Таким ребятам оказывают помощь персональные карьерные консультанты. Они разрабатывают для них индивидуальные планы содействия занятости, подбирают адресные меры поддержки и сервисы, которые помогут выпускнику устроиться на работу по специальности.

Окончательные итоги пилотного проекта подведут в начале июля. Они станут основой для дальнейшего совершенствования федеральной политики в области профориентации и маршрутизации молодежи. Затем эта практика будет распространена на территории всей страны.