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Экономика и бизнес

Объемы закупок госкомпаний у МСП Самарской области выросли на 81%

САМАРА. 9 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В первом квартале 2025 г. госкомпании закупили у субъектов малого и среднего предпринимательства Самарской области товары и услуги на общую сумму 37 млрд рублей. Данные за первые три месяца привела Корпорация МСП. За этот период объемы закупок госкомпаний у региональных поставщиков возросли на 81% по сравнению с первым кварталом прошлого года.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Губернатор Вячеслав Федорищев подчеркивал значимость поддержки субъектов МСП в организации сбыта продукции и налаживании партнерства с крупными заказчиками. Одним из таких инструментов выступают ярмарки кооперации, когда индустриальные партнеры могут рассказать о своих потребностях потенциальным поставщикам — субъектам МСП и обсудить условия сотрудничества.

"Мы всесторонне поддерживаем включение предприятий малого и среднего бизнеса в цепочки поставок госкомпаний и индустриальных партнеров. Для наших предпринимателей это возможность выйти на рынок с гарантированным спросом, увеличить объемы производства и обеспечить рост своего бизнеса. Один из таких инструментов — ярмарки коопераций, на которых мы объединяем крупных игроков рынка и субъектов МСП", — отметил заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

В целом по стране объем закупок госкомпаний у малого и среднего бизнеса в первом квартале 2025 года превысил 1,8 трлн рублей. Это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"В прошлом году объем закупок крупнейших заказчиков с госучастием у малого и среднего бизнеса вырос более чем на 20% и превысил 9,6 трлн рублей. Положительная динамика сохраняется и в этом году. За первый квартал заключено договоров на 1,8 трлн, это на 14% больше, чем было год назад. Для компаний с госучастием — это уже не столько выполнение квот, сколько работа с МСП как равноправными партнерами", — сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Наибольший объем договоров госкомпаний по 223-ФЗ с МСП был заключен в сфере обрабатывающих производств, строительства, научной, инженерно-технической и профессиональной деятельности, услуг в области информации и связи, а также услуг транспорта и складского хозяйства.

Поддержка бизнеса реализуется в соответствии с нацпроектом  "Эффективная и конкурентная экономика".

Узнать все о действующих инструментах поддержки начинающие и действующие предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" Самарской области. Получить консультацию по вопросам, связанным с запуском и развитием своего дела, можно по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63. Полный перечень мер государственной поддержки, а также анонсы предстоящих событий публикуются на едином портале mybiz63.ru.

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