Всероссийский проект "День цифры" пройдет в детских лагерях летом 2025 года

Минцифры России, Минпросвещения России и АНО "Цифровая экономика" в партнерстве с ключевыми российскими компаниями сферы ИТ подготовили дополнительные мероприятия всероссийского образовательного проекта в сфере информационных технологий для детских летних лагерей "День цифры". Проект направлен на раннюю профориентацию детей в летнее время и дает возможность познакомиться с популярными ИТ-профессиями и актуальными информационными технологиями в игровой форме во время отдыха в детском или пришкольном лагере.
Президент России Владимир Путин объявил 2022–2031 гг. в России Десятилетием науки и технологий. Цель десятилетия — решение важнейших задач развития общества и страны, а также привлечение в сферу исследований и разработок талантливой молодежи. Такие проекты как "Урок цифры" и "День цифры" вносят вклад в развитие цифровой грамотности юных россиян и проходят в поддержку федерального проекта "Кадры для цифровой трансформации" национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства".
Второй год Академия ИИ готовит материалы специально для детских лагерей. В летнюю оздоровительную кампанию 2024 г. мероприятие "День цифры" было реализовано более чем в 3,5 тыс. учреждений детского отдыха и оздоровления, и более 300 тыс. детей приняли участие в проекте и познакомились с основами искусственного интеллекта с помощью разработок Академии ИИ, а сама инициатива получила положительную обратную связь со стороны педагогов и организаторов детского отдыха.
По итогам прошлого учебного года Самарская область вошла в топ-30 регионов России по количеству школьников, вовлеченных в "Уроки цифры".
"День цифры" — это важный шаг в развитии цифрового образования и будущего ИТ-отрасли России. Проект не только знакомит детей с актуальными технологиями — от искусственного интеллекта до анализа данных — но и делает это в лёгком, интерактивном формате, который увлекает и запоминается. Уверен, в этом сезоне десятки тысяч школьников по всей стране примут участие и унесут с собой не только новые знания, но и яркие впечатления", — комментирует Сергей Плуготаренко, генеральный директор АНО "Цифровая экономика".
"Внедрение искусственного интеллекта в программу летних лагерей становится не просто образовательным трендом, а необходимым элементом подготовки подрастающего поколения к жизни в цифровую эпоху. Проект Академии искусственного интеллекта открывает новые горизонты для развития творческого и технического потенциала детей и подростков, формирует у них навыки работы с современными технологиями и помогает им стать активными участниками цифровой трансформации общества", — комментирует Петр Положевец, исполнительный директор Благотворительного фонда Сбербанка "Вклад в будущее".
Команда экспертов Академии искусственного интеллекта Благотворительного фонда Сбербанка "Вклад в будущее" разработала новый комплект методических материалов для проведения просветительских мероприятий по искусственному интеллекту в детских лагерях. Материалы ориентированы на вовлечение детей и подростков в тему ИИ в интерактивной и доступной форме и включают сюжетную линию, тематический тимбилдинг, кейс-игру "НейроГрад: создавай будущее с ИИ", мероприятие "Время историй", настольную игру "НейроСтартап" и квиз "Искусство интеллекта". Программа игры "День цифры" рассчитана на один день и состоит из нескольких игровых блоков.
Подробная информация — на сайте "День цифры".
Последние комментарии
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...