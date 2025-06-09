Всероссийский проект "День цифры" пройдет в детских лагерях летом 2025 года

Минцифры России, Минпросвещения России и АНО "Цифровая экономика" в партнерстве с ключевыми российскими компаниями сферы ИТ подготовили дополнительные мероприятия всероссийского образовательного проекта в сфере информационных технологий для детских летних лагерей "День цифры". Проект направлен на раннюю профориентацию детей в летнее время и дает возможность познакомиться с популярными ИТ-профессиями и актуальными информационными технологиями в игровой форме во время отдыха в детском или пришкольном лагере.

Президент России Владимир Путин объявил 2022–2031 гг. в России Десятилетием науки и технологий. Цель десятилетия — решение важнейших задач развития общества и страны, а также привлечение в сферу исследований и разработок талантливой молодежи. Такие проекты как "Урок цифры" и "День цифры" вносят вклад в развитие цифровой грамотности юных россиян и проходят в поддержку федерального проекта "Кадры для цифровой трансформации" национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства".

Второй год Академия ИИ готовит материалы специально для детских лагерей. В летнюю оздоровительную кампанию 2024 г. мероприятие "День цифры" было реализовано более чем в 3,5 тыс. учреждений детского отдыха и оздоровления, и более 300 тыс. детей приняли участие в проекте и познакомились с основами искусственного интеллекта с помощью разработок Академии ИИ, а сама инициатива получила положительную обратную связь со стороны педагогов и организаторов детского отдыха.

По итогам прошлого учебного года Самарская область вошла в топ-30 регионов России по количеству школьников, вовлеченных в "Уроки цифры".

"День цифры" — это важный шаг в развитии цифрового образования и будущего ИТ-отрасли России. Проект не только знакомит детей с актуальными технологиями — от искусственного интеллекта до анализа данных — но и делает это в лёгком, интерактивном формате, который увлекает и запоминается. Уверен, в этом сезоне десятки тысяч школьников по всей стране примут участие и унесут с собой не только новые знания, но и яркие впечатления", — комментирует Сергей Плуготаренко, генеральный директор АНО "Цифровая экономика".

"Внедрение искусственного интеллекта в программу летних лагерей становится не просто образовательным трендом, а необходимым элементом подготовки подрастающего поколения к жизни в цифровую эпоху. Проект Академии искусственного интеллекта открывает новые горизонты для развития творческого и технического потенциала детей и подростков, формирует у них навыки работы с современными технологиями и помогает им стать активными участниками цифровой трансформации общества", — комментирует Петр Положевец, исполнительный директор Благотворительного фонда Сбербанка "Вклад в будущее".

Команда экспертов Академии искусственного интеллекта Благотворительного фонда Сбербанка "Вклад в будущее" разработала новый комплект методических материалов для проведения просветительских мероприятий по искусственному интеллекту в детских лагерях. Материалы ориентированы на вовлечение детей и подростков в тему ИИ в интерактивной и доступной форме и включают сюжетную линию, тематический тимбилдинг, кейс-игру "НейроГрад: создавай будущее с ИИ", мероприятие "Время историй", настольную игру "НейроСтартап" и квиз "Искусство интеллекта". Программа игры "День цифры" рассчитана на один день и состоит из нескольких игровых блоков.

Подробная информация — на сайте "День цифры".