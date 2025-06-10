На ГТРК "Самара" пройдет День открытых дверей

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19 июня филиал главного медиахолдинга России вновь распахнет двери для всех, кто хочет увидеть телевидение и радио изнутри. В этот день самые активные жители 63 региона смогут увидеть, как создаётся эфир.