В Самаре изменили режим работы светофора на пересечении пр. Ленина и ул. Первомайская

В рамках ограничения движения транспорта по ул. Первомайской на участке от пр. Ленина до ул. Больничной департамент транспорта решил изменить режим работы светофорного объекта на пересечении пр. Ленина и ул. Первомайской, сообщает пресс-служба ведомства.

Значительно увеличено время горения разрешающего сигнала светофора по пр. Ленина, также увеличено время работы левопоротных секций по пр. Ленина, при этом, учитывая отсутствие встречного потока с ул. Первомайской, время работы светофора по ул. Первомайская было сокращено до минимальных значений, а именно до 25 секунд, необходимых для перехода дороги пешеходами.

"Данная мера позволила повысить пропускную способность перекрестка. В последнее время задержек транспорта на данном перекрестке не наблюдается даже в период пиковых нагрузок", - подчеркнули в департаменте.