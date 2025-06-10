В двух районах Самарской области ввели карантин по бешенству

Власти Самарской области ввели ограничения для жителей Кинель-Черкасского и Ставропольского района. Там выявили эпизоотические очаги по бешенству животных. Указ об установлении карантина в селе Ерховка и пос. Узюково опубликован на сайте областного правительства.

В сельском поселении Ерзовка Кинель-Черкасского района эпизоотическим очагом по бешенству животных определена территория личного подсобного хозяйства на ул. Южной, 51, а в пос. Узюково — территория земельного участка № 26.

Территория в радиусе 3 км, прилегающая к очагам, в границах сел, определена неблагополучным пунктом по бешенству. В соответствии с указом, в очагах запрещено лечение больных животных, посещение посторонними лицами, ввоз и вывоз, охота и т. п. В неблагополучном пункте запрещено проведение ярмарок, выставок, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных, отлов для вывоза в зоопарки и т. д.

"Отмена карантина осуществляется через 60 календарных дней после убоя послед подозреваемого в заболевании бешенством и (или) уничтожения последнего трупа больного восприимчивого животного и проведения других мероприятий, предусмотренных ветеринарными правилами", — сообщается в тексте документа.

Контроль за выполнением мероприятий возложен на региональный комитет ветеринарии.