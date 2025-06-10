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Экономика и бизнес

Исследование Т1 Сервионика: "Катюша" теснит Xerox на рынке печатной техники

САМАРА. 10 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Лидеры в поставках печатной техники на российский рынок — американские корпорации HP (до 2022 года имела долю в 41%) и Xerox (22%) стремительно теряют позиции. Их место занимают азиатские вендоры и новые отечественные производители. Все больше российских компаний рассматривают переход на аутсорсинг печати в ближайший год. Такие выводы содержатся в исследовании от российского провайдера полного спектра услуг в области ИТ-аутсорсинга Т1 Сервионика (входит в ИТ-холдинг Т1).

Аналитики зафиксировали смену лидера на рынке печатной техники в России. Доля HP снизилась до 17%, а Xerox — до 5%. На первый план вышли японские Kyocera (38%), Ricoh (11%) и Konica Minolta (10%), а также китайский Pantum (12%). Кроме того, эксперты отмечают рост спроса на отечественное оборудование, появившееся на рынке после 2022 года: например, на технику компании "Катюша".

Исследование также показало растущий интерес к аутсорсингу печати. Несмотря на то что большинство компаний (54%) пока не пользуются данной услугой, 21% опрошенных планируют внедрить подобные сервисы в ближайший год, а 25% — рассматривают возможность перехода.

Популярность аутсорсинга объясняется, во-первых, дефицитом запчастей и расходных материалов на рынке (об этом говорили 42% представителей компаний). Второй значимый фактор — несоблюдение подрядчиками гарантийных сроков при ремонте (25%). "Почти две трети (69%) компаний, столкнувшихся с нехваткой запчастей и комплектующих, обращаются к подрядным организациям. Это подтверждает востребованность комплекса услуг по поддержке печатной техники, включая поставку расходных материалов и ремонт оборудования. При этом, помимо сервиса печати, компании хотели бы получать от ИТ-аутсорсеров и ряд дополнительных услуг, среди которых наиболее востребованы комплексная поддержка ИТ-инфраструктуры и обслуживание серверов/СХД", — комментирует Анатолий Савчук, исполнительный директор российского провайдера полного спектра услуг в области ИТ-аутсорсинга Т1 Сервионика.

Исследование проводилось на основе онлайн-опроса более ста топ-менеджеров, представляющих компании в FMCG, ИТ-секторе, промышленности, розничной торговле, финансах, образовании и других отраслях. При этом 52% респондентов работают в крупных компаниях численностью более тысячи человек, остальные 48% — в малых и средних организациях.

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