Вторая половина недели в Самарской области будет дождливой

В Приволжском УГМС скорректировали прогноз погоды в Самарской области на вторую половину недели. На праздничные и выходные дни прогнозируются дожди.
"В предстоящий день под воздействием отрога антициклона в регионе сохранится жаркая сухая погода со слабым ветром. В среду к берегам Волги с запада подойдет атмосферный фронт. Он принесет дожди разной интенсивности с грозами и усилением ветра. Температура воздуха понизится. Влияние поля пониженного атмосферного давления с периодическим прохождением фронтальных разделов ожидается и во второй половине недели", — рассказали синоптики.
Во вторник днем, 10 июня, в Самаре малооблачно, без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 5…10 м/с. Температура воздуха +31…+33 °C.
В среду, 11 числа, в регионе переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ночью ветер южный, 5…10 м/с, при грозе порывистый, температура воздуха +15…+20 °C. Днем ветер северо-западный, 7…12 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха +26…+31 °C.
В четверг, и пятницу, 12 и 13 июня, в Самарской области сохранится переменная облачность и дождливая погода. Ветер северный, юго-западный, 3…8 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 °C, днем +26…+31 °C.
В выходные количество осадков уменьшится. В субботу, 14 числа, в регионе осадков не прогнозируется. В воскресенье, 15 июня, днем возможны кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный, 7…12 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 °C, днем +24…+29 °C.
Последние комментарии
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...