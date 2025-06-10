Вторая половина недели в Самарской области будет дождливой

В Приволжском УГМС скорректировали прогноз погоды в Самарской области на вторую половину недели. На праздничные и выходные дни прогнозируются дожди.

"В предстоящий день под воздействием отрога антициклона в регионе сохранится жаркая сухая погода со слабым ветром. В среду к берегам Волги с запада подойдет атмосферный фронт. Он принесет дожди разной интенсивности с грозами и усилением ветра. Температура воздуха понизится. Влияние поля пониженного атмосферного давления с периодическим прохождением фронтальных разделов ожидается и во второй половине недели", — рассказали синоптики.

Во вторник днем, 10 июня, в Самаре малооблачно, без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 5…10 м/с. Температура воздуха +31…+33 °C.

В среду, 11 числа, в регионе переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ночью ветер южный, 5…10 м/с, при грозе порывистый, температура воздуха +15…+20 °C. Днем ветер северо-западный, 7…12 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха +26…+31 °C.

В четверг, и пятницу, 12 и 13 июня, в Самарской области сохранится переменная облачность и дождливая погода. Ветер северный, юго-западный, 3…8 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 °C, днем +26…+31 °C.

В выходные количество осадков уменьшится. В субботу, 14 числа, в регионе осадков не прогнозируется. В воскресенье, 15 июня, днем возможны кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный, 7…12 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 °C, днем +24…+29 °C.