ХК "Лада" подписал двух защитников

Хоккейный клуб "Лада" заключил односторонний контракт на один сезон с защитником Олегом Поповым и двусторонний контракт на два сезона с 20-летним защитником Артемом Карповым, сообщает пресс-служба клуба.

Попов (12.08.1997, 181-80) — выпускник хоккейной школы "Кристалл" из Электростали и в этом же клубе в 2014 г. он дебютировал на профессиональном уровне. Также в Первенстве МХЛ (НМХЛ) защитник выступал за "Брянск", "СКА-Карелию" и "СКА-Варяги", а на взрослом уровне — за "Рязань", "Челны", "Тамбов", белорусский "Гомель", "Сокол", АКМ и "Дизель". В прошедшем сезоне 27-летний игрок обороны выходил на площадку в составе "Норильска" и за 71 матч в ВХЛ заработал в общей сложности 29 (8+21) очков при показателе полезности "+10".

Олег Попов является серебряным призером белорусской Экстралиги (2021) и серебряным призером ВХЛ (2023).

Суммарно во втором эшелоне российского хоккея защитник провел 319 игр и набрал 86 (24+62) баллов за результативность при показателе полезности "+6".

Карпов (20.02.2005, 192-91) — уроженец Бугульмы и выпускник ярославской хоккейной школы "Локомотив". С 2021 г. игрок обороны выступал в системе молодежных команд "железнодорожников" и в минувшем сезоне Артем провел в общей сложности 18 встреч за "Локо", заработав 4 (0+4) очка при показателе полезности "+8".

Спортсмен является серебряным (2024) и бронзовым (2023) призером МХЛ, а всего на молодежном уровне сыграл 140 матчей и набрал 21 (1+20) балл за результативность при показателе полезности "+24".