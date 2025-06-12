В Самаре "Парад на Волге" объединил почти 500 судов в День России

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В четверг, 12 июня, в День России, в Самаре состоялся фестиваль "Парад на Волге", в котором приняли участие владельцы водной техники из Самарской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Волгограда и других городов России, сообщает мэрия города.

Фото: пресс-служба мэрии Самары