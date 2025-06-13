В Самарской области ожидается опасная погода

Синоптики Приволжского УГМС обновили прогноз погоды для Самарской области на выходные дни.

"Погода выходных дней и в начале следующей рабочей недели ожидается неустойчивой. Близость атмосферного фронта обусловит выпадение грозовых дождей местами с порывистым ветром и градом. Жара заметно ослабеет и температурный фон постепенно вернется к своей климатической норме", — говорится в прогнозе.

Портиться погода начала уже в пятницу, 13 июня. Усилился ветер. при этом сохраняется довольно высокая температура воздуха — около 30 градусов. Синоптики ожидают ночью дождь, грозу и град. Аналогичная погода сохранится и в субботу, 14 июня.

В воскресенье, 15 июня, температура воздуха начнется снижаться. Днем ожидается до 28 градусов, ночью — до 18 градусов. Ожидается дождь. На ночь также прогнозируют грозу и град.

В понедельник, 16 июня, сохранится аналогичная погода. Только температура воздуха опустится до 21-26 градусов.