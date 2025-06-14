Авиаперевозчик отменил два рейса в Дубай из Самары

В пятницу, 13 июня, стало известно, что перевозчик Flydubai отменил 22 рейса за 13–14 июня в Дубай (ОАЭ) из 10 аэропортов России. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации со ссылкой на авиакомпанию.

Самое большое количество рейсов отменено из Москвы (5 рейсов). Из Самары, Санкт-Петербурга, Казани, Сочи, Махачкалы, Минвод, Екатеринбурга, Новосибирска отменено по два рейса, еще один - из Уфы.

"Общее количество пассажиров на отмененных рейсах — 3 тыс. человек", - рассказали в Росавиации.

Все пассажиры уведомлены об отмене рейсов через туроператоров, SMS- и email-рассылку. На сайте авиаперевозчика купившим билеты предложат полный возврат средств в соответствии с условиями договора перевозки. Для возврата средств через туроператоров необходимо обратиться по месту покупки, перебронирования или переноса рейса.