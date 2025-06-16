В ближайшие дни в Самаре будет дождливо

В ближайшие дни, с 16 по 18 июня, в Самаре и области ожидается дождливая погода - таковы прогнозы специалистов Приволжского УГМС.

В понедельник, 16 июня, в Самаре облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный, 7…12 м/с. Температура воздуха +23…+25 °C.

Во вторник, 17 числа, в регионе сохранится облачная погода с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер юго-западный, 4…9 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 °C, днем +19…+24 °C.

18 июня в Самарской области небо по-прежнему будет затянуто облаками, по прогнозам ожидается дождливая погода с грозами. Ветер северо-западный, 4…9 м/с. Температура воздуха в ночные часы +9…+14 °C. Днем столбик термометра поднимется до +19…+24 °C, ветер усилится до 7…12 м/с, а при грозе будет порывистым.