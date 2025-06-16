От Авито до Музея дизайна: российские производители мебели повышают планку индустрии

Авито объявил даты и старт приема заявок ежегодной премии в мебельной индустрии. В период с 3 июня по 31 августа можно подать заявку на участие и заявить о себе. Победители прошлого года не только кратно увеличили показы своих объявлений, но и получили специальный бейдж от платформы и уникальную возможность — представить свои работы на выставке Московского музея дизайна в стенах Новой Третьяковской галереи, которая начала свою работу 3 июня.

"Мебель года" — первая отраслевая премия, которая помогает отечественным производителям укреплять репутацию, а покупателям — находить и выбирать качественную мебель у локальных поставщиков. Премия объединяет производителей, дизайнеров, мастеров в области производства мебели и декора и выступает дискуссионной площадкой для бизнеса, экспертов и покупателей. Основными продавцами в сегменте новой мебели на Авито являются небольшие мебельные производства, а более 50% из них занимаются производством мебели на заказ. Это хороший старт для небольших и молодых компаний, семейных предприятий или столпов индустрии.

"Экспозиция товаров победителей премии в экспозиции Московского музея дизайна в стенах Третьяковской галереи — это лучшее доказательство того, что мы все делаем правильно. Авито является одной из крупнейших мебельных площадок, более 22 млн человек ежемесячно ищут для себя предметы мебели и интерьера на Авито, а количество объявлений в разделе превышает 25 млн. Благодаря премии мы помогаем обеим сторонам построить доверительный диалог на долгие годы вперед, чтобы покупателям было легко находить и выбирать качественную мебель отечественных производителей, а производителям — удерживать и повышать стандарты качества, получать признание и престиж", — комментирует Никита Ткачёв, руководитель категории Мебель и Интерьер на Авито.

В прошлом году на премию было подано почти 3 тыс. заявок, а победителями различных номинаций стали 37 компаний-производителей мебели. Именно они получили возможность представить свои работы в Московском музее дизайна в стенах Новой Третьяковской галереи в рамках выставки "Российский дизайн 1915-2025" — путеводителя по стилям и концепциям отечественного дизайна — от революционных идей авангарда до современных трендов.

"Для меня Авито — это площадка для поиска новых уникальных вещей, редких и коллекционных экспонатов, собственно, как для многих музейных сотрудников и коллекционеров со всего мира. Особенно приятно, что с недавнего времени на площадку стали выходить современные дизайн бюро и производители мебели. Такие проекты плодотворно влияют на развитие дизайн сообщества и в целом на индустрию дизайна в России.

Как хорошо, что все больше инициатив появляется на стыке креатива и дизайна, которые становятся доступными для всех. Победителей конкурса "Авито мебель" можно будет увидеть в экспозиции Московского музея дизайна "110 | Российский дизайн 1915-2025", — поделилась Александра Санькова, директор Московского музея дизайна.

Участие в премии

К участию в Премии допускаются предметы мебели, изготовленные хотя бы в единичном экземпляре, за последние три года (в период с 1 июня 2022 года по 1 июня 2025 года).

Подать заявку можно в одну из 6 категорий и 17 номинаций: "Мебель для гостиной и спальни", "Кухни и обеденная зона", "Детская мебель", "Мебель для общественных и уличных пространств", "Декор/интерьер" и "Признание Авито".

Старт премии "Мебель года" был объявлен на вернисаже летнего обновления экспозиции Московского музея дизайна и вместе с тем появилась возможность подать заявку на участие на сайте, начиная с 3 июня. Имена победителей объявят на торжественной церемонии награждения в ноябре. Победители получат заслуженное признание в сообществе производителей и бейдж победителя премии "Мебель года" 2025 на платформе Авито.