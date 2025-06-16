ХК "Лада" подписал защитника Максима Белоусова

ХК "Лада" заключил с защитником Максимом Белоусовым двусторонний контракт, который рассчитан на два сезона.
Белоусов — уроженец Ухты и выпускник ярославской хоккейной школы "Локомотив-2004", но на заре карьеры в 2021 г. он отправился в чемпионат Эстонии, где выступал за "Виру Спутник".
С 2022 г. защитник играл в системе молодежных команд "Локомотива", а в прошедшем сезоне провел в общей сложности 54 матча за "Локо", в которых набрал 18 (7+11) очков при показателе полезности "+18".
Отметим, что Белоусов является серебряным призером МХЛ (2024) и вызывался молодежную сборную России.
Всего в МХЛ 20-летний хоккеист сыграл 173 матча и заработал 48 (14+34) очков, а показатель полезности равен "+73".
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