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Хоккей Спорт

ХК "Лада" подписал защитника Максима Белоусова

ТОЛЬЯТТИ. 16 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ХК "Лада" заключил с защитником Максимом Белоусовым двусторонний контракт, который рассчитан на два сезона.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Белоусов — уроженец Ухты и выпускник ярославской хоккейной школы "Локомотив-2004", но на заре карьеры в 2021 г. он отправился в чемпионат Эстонии, где выступал за "Виру Спутник".

С 2022 г. защитник играл в системе молодежных команд "Локомотива", а в прошедшем сезоне провел в общей сложности 54 матча за "Локо", в которых набрал 18 (7+11) очков при показателе полезности "+18".

Отметим, что Белоусов является серебряным призером МХЛ (2024) и вызывался молодежную сборную России.

Всего в МХЛ 20-летний хоккеист сыграл 173 матча и заработал 48 (14+34) очков, а показатель полезности равен "+73".

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