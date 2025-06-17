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Общество

В мэрии Самары назвали первые детсады, в которых появятся футбольные поля: список

САМАРА. 17 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Глава Самары Иван Носков в своем телеграм-канале объявил, что в городе начался процесс оснащения детских садов небольшими футбольными полями с искусственным покрытием.

Фото: телеграм-канал Ивана Носкова

"Это часть большого проекта, который позволит нам приобщить к футболу самых маленьких горожан, от 3 до 6 лет. Главная задача - показать малышам красоту и техничность игры, познакомить с азами футбола, развить мелкую моторику, научить работать в команде, мыслить логически и просто сделать спортивные занятия более интересными", - прокомментировал мэр.

Иван Носков добавил, что площадь поля в детском саду - 280 квадратных метров, и этого достаточно, чтобы потренироваться в рамках своей группы или детсада, или провести мастер-класс с известным спортсменом или тренером. Глава Самары не исключил, что в качестве приглашенных гостей могут выступить члены ФК "Крылья Советов".

"Сейчас поля оборудуем в детских садах №№ 8, 36, 42, 62, 173, 174, 193, 357, 375 и 377, в ближайшее время планирую проверить ход работ", - заявил он.

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