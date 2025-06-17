Самарские синоптики спрогнозировали на 17 июня ливень, град и шквалистый ветер

Во вторник, 17 июня, в Приволжском УГМС объявили очередной уровень погодной опасности.

По данным синоптиков, в ближайший час с сохранением вечером местами в регионе ожидается гроза, ливень, шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град.

МЧС России напоминает: