Самарцы из Стамбула привезли незадекларированных 60 тыс. евро

Сразу три нарушения валютного законодательства выявили самарские таможенники на рейсе из Стамбула. Общая сумма выявленной незадекларированной валюты превысила 60 тысяч евро.
В "зеленом" коридоре для проверки остановили несколько человек. По результатам таможенного контроля были возбуждены два дела об административных правонарушениях по ст. 16.4 КоАП РФ, в одном случае превышение составило $630, во втором - более $17 тысяч.
Третий гражданин имел при себе 30 тыс. евро, что считается крупным размером нарушения. При опросе все нарушители пояснили, что с порядком перемещения наличной валюты не знакомы, а на информационные стенды и информацию, передаваемую по громкой связи в аэропорту, не обратили внимания.
Последние комментарии
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...