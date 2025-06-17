Самарцы из Стамбула привезли незадекларированных 60 тыс. евро

Сразу три нарушения валютного законодательства выявили самарские таможенники на рейсе из Стамбула. Общая сумма выявленной незадекларированной валюты превысила 60 тысяч евро.

В "зеленом" коридоре для проверки остановили несколько человек. По результатам таможенного контроля были возбуждены два дела об административных правонарушениях по ст. 16.4 КоАП РФ, в одном случае превышение составило $630, во втором - более $17 тысяч.

Третий гражданин имел при себе 30 тыс. евро, что считается крупным размером нарушения. При опросе все нарушители пояснили, что с порядком перемещения наличной валюты не знакомы, а на информационные стенды и информацию, передаваемую по громкой связи в аэропорту, не обратили внимания.