В Самарской области зафиксирован случай заболевания клещевым боррелиозом

В самарском Роспотребнадзоре сообщили, что с начала эпидсезона в регионе клещи покусали 2308 человек, включая 803 детей. При этом за последнюю неделю наблюдения, с 9 по 15 июня, в Самарской области был зарегистрирован случай заболевания иксодовым клещевым боррелиозом.

Болезнь Лайма, или клещевой боррелиоз - природно-очаговое заболевание, передающееся клещами. Оно характеризуется поражением кожи, суставов, нервной и сердечно-сосудистой систем и часто принимает хроническое, рецидивирующее течение.

В ведомстве отметили: в Центре гигиены и эпидемиологии Самарской области постоянно проводят лабораторные исследования клещей. По данным на 16 июня, на зараженность вирусом клещевого энцефалита было исследовано 2175 экземпляров клещей, антиген вируса клещевого энцефалита обнаружен в 1,2% исследованных клещей. На инфицированность боррелиями было исследовано 2144 экземпляра клеща, ДНК возбудителя боррелиоза обнаружена в 3,3% исследованных клещей.

"Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Самарской области", - отмечается в сообщении.