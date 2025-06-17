16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ХК "Лада" на два года подписал защитника Кирилла Горбунова "Лада" подписала нападающего Александра Хохлачева Презентован тренерский штаб "Ладьи" на новый сезон Нападающий Андрей Обидин будет выступать за "Ладу" ХК "Лада" подписал защитника Максима Белоусова

Хоккей Спорт

Представлен тренерский штаб "Ладьи" на новый сезон

ТОЛЬЯТТИ. 17 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 248
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Наставником "Ладьи" остается Сергей Лопушанский, а помогать ему будут четыре тренера, два из которых работали в штабе команды в прошлом сезоне.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Также в тренерский штаб тольяттинской "молодежки" вошли два специалиста - Денис Ежов и Евгений Станкевич.

Денис Ежов (28.02.1985) является воспитанником тольяттинской "Лады" и на протяжении своей игровой карьеры выступал не только за родной клуб, но и за ЦСКА-2 (Москва), "Кристалл" (Электросталь), ЦСК ВВС (Самара), "Химик" (Мытищи), "Металлург" (Новокузнецк), "Трактор" (Челябинск), "Амур" (Хабаровск), "Витязь" (Подольск), "Северсталь" (Череповец) и румынский "Георгени". В 2003 году он стал победителем молодежного чемпионата мира в составе сборной России, а в 2005 году - серебряным призером. Также в активе Ежова есть серебряная (2002) и бронзовая (2003) награды юниорского чемпионата мира. С 2022 года Денис Игоревич работал в ДЮСШ "Лада" и в сезоне 2024/2025 отвечал за подготовку защитников.

Евгений Станкевич (07.08.1973) ранее уже работал в системе тольяттинского клуба - с 2018 по 2021 год он занимался физической подготовкой хоккеистов в "Ладе" и "Ладье". В прошедшем сезоне Евгений Владимирович на аналогичной должности работал в ДЮСШ "Лада".

Тренерский штаб "Ладьи" в сезоне 2025/2026 будет выглядеть следующим образом:
Главный тренер - Сергей Лопушанский
Тренер - Евгений Бодров
Тренер - Денис Ежов
Тренер вратарей - Алексей Меркесов
Тренер по ОФП - Евгений Станкевич

Гид потребителя

Последние комментарии

Oleg Skornyakov 01 марта 2018 02:52 С хоккеистами ЦСК ВВС рассчитались по зарплате за ноябрь и декабрь прошлого года

Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?

Ignat Vdulin 09 августа 2015 23:14 В новом сезоне ЦСК ВВС будет играть в МХЛ

интересно

михаил вдовин 14 апреля 2015 15:33 В Самаре стартуют всероссийские соревнования по хоккею Кубок Владислава Третьяка

Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!

Иванов Александр 21 ноября 2014 20:03 В ХК ЦСК ВВС вернулся защитник Дмитрий Хамко

Дворовые собираются из ненужных игроков?

Иванов Александр 06 октября 2014 06:17 ЦСК ВВС выиграл у "Мордовии" со счетом 6:3

Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!

Фото на сайте

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6