Представлен тренерский штаб "Ладьи" на новый сезон

Наставником "Ладьи" остается Сергей Лопушанский, а помогать ему будут четыре тренера, два из которых работали в штабе команды в прошлом сезоне.

Также в тренерский штаб тольяттинской "молодежки" вошли два специалиста - Денис Ежов и Евгений Станкевич.

Денис Ежов (28.02.1985) является воспитанником тольяттинской "Лады" и на протяжении своей игровой карьеры выступал не только за родной клуб, но и за ЦСКА-2 (Москва), "Кристалл" (Электросталь), ЦСК ВВС (Самара), "Химик" (Мытищи), "Металлург" (Новокузнецк), "Трактор" (Челябинск), "Амур" (Хабаровск), "Витязь" (Подольск), "Северсталь" (Череповец) и румынский "Георгени". В 2003 году он стал победителем молодежного чемпионата мира в составе сборной России, а в 2005 году - серебряным призером. Также в активе Ежова есть серебряная (2002) и бронзовая (2003) награды юниорского чемпионата мира. С 2022 года Денис Игоревич работал в ДЮСШ "Лада" и в сезоне 2024/2025 отвечал за подготовку защитников.

Евгений Станкевич (07.08.1973) ранее уже работал в системе тольяттинского клуба - с 2018 по 2021 год он занимался физической подготовкой хоккеистов в "Ладе" и "Ладье". В прошедшем сезоне Евгений Владимирович на аналогичной должности работал в ДЮСШ "Лада".

Тренерский штаб "Ладьи" в сезоне 2025/2026 будет выглядеть следующим образом:

Главный тренер - Сергей Лопушанский

Тренер - Евгений Бодров

Тренер - Денис Ежов

Тренер вратарей - Алексей Меркесов

Тренер по ОФП - Евгений Станкевич