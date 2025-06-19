В Самаре капитально отремонтируют футбольное поле на стадионе "Локомотив"

Спортивная школа олимпийского резерва №6 подыскивает подрядчика, который капитально отремонтирует футбольное поле и круговую дорожку спортивного комплекса "Локомотив" (ул. Агибалова).
На эти цели выделяют 140,1 млн рублей. В техзадании уточняется, что площадь футбольного поля составляет 7,7 тыс. кв. метров, площадь круговой дорожки - 8,7 тыс. кв. метров.
Гарантийный срок - три года с момента приемки выполненных работ.
Победителя торгов определят после 8 июля. Он должен будет обеспечить устройство асфальтобетонного покрытия, искусственного газона футбольного поля, искусственного газона сектора для метания ядра, беговых дорожек, вспомогательных площадей с поверхностью из резиновой крошки и т.п.
"Срок выполнения работ устанавливается по итогам проведения открытого конкурса в электронном виде", - отмечается в закупочной документации.
Последние комментарии
Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде
Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё
Чем ближе к центру, тем меньше нагрузки на дороги, т.к. меньше плечо. Там до центра даже пешком не далеко. А из города-сада точно через весь город ездить, перегружать инфраструктуру. Да и кому там нужно будет дорогое жильё. Место самое удачное для Сити.
Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.
Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет