В Самаре капитально отремонтируют футбольное поле на стадионе "Локомотив"

Спортивная школа олимпийского резерва №6 подыскивает подрядчика, который капитально отремонтирует футбольное поле и круговую дорожку спортивного комплекса "Локомотив" (ул. Агибалова).

На эти цели выделяют 140,1 млн рублей. В техзадании уточняется, что площадь футбольного поля составляет 7,7 тыс. кв. метров, площадь круговой дорожки - 8,7 тыс. кв. метров.

Гарантийный срок - три года с момента приемки выполненных работ.

Победителя торгов определят после 8 июля. Он должен будет обеспечить устройство асфальтобетонного покрытия, искусственного газона футбольного поля, искусственного газона сектора для метания ядра, беговых дорожек, вспомогательных площадей с поверхностью из резиновой крошки и т.п.

"Срок выполнения работ устанавливается по итогам проведения открытого конкурса в электронном виде", - отмечается в закупочной документации.