В Самаре запретили купаться в районе "Кинапа"

Купание в акватории пляжа под II очередью самарской набережной временно ограничено, передает пресс-служба мэрии города.

По информации управления Роспотребнадзора по Самарской области, в пляжной акватории в районе II очереди набережной — от Маяковского спуска до дамбы в районе комплекса "Кинап" — выявлено превышение содержания концентрации анаэробных бактерий. Лабораторно-инструментальные испытания выполнил ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области".

"На двух спасательных постах сотрудниками городского управления гражданской защиты установлены красные флаги. Как только качество воды в акватории в районе II очереди набережной будет соответствовать нормативам, красные флаги сменят на желтые: это будет свидетельствовать об отсутствии опасности купания", - отмечается в сообщении.