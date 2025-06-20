В Самаре отремонтируют трамвайные пути на перекрестках с дорогами

В Самаре собираются отремонтировать трамвайные пути на перекрестках с автомобильным дорогами в рамках модернизации системы городского электрического транспорта. Об этом сообщает пресс-служба городского дептранса.

Необходимость отремонтировать именно эти участки объясняют просто: слишком часто сходят трамваи на пересечении с автодорогами из-за ненадлежащего состояния рельсового полотна. Также, полагают в дептрансе, после ремонта увеличится пропускная способность перекрестков.

Сейчас в мэрии определяют перечень мест, первоочередно нуждающихся в ремонте. Планируется, что общая протяженность путей в однопутном исполнении составит более 2,5 км.



"Также на данных перекрестках будут запланированы работы по приведению в надлежащее состояние дорожного покрытия в рамках текущего ремонта и содержания автомобильных дорог. После завершения ремонта трамвайных путей на перекрестках, планируется выполнение работ по капитальному ремонту трамвайных путей", — пояснили в департаменте.