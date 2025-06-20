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Общество

Самарское отделение СФР возмещает расходы на создание рабочих мест для лиц с инвалидностью

САМАРА. 20 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 2025 года отделение СФР по Самарской области предоставляет работодателям субсидии на возмещение затрат по созданию и оборудованию рабочих мест для трудоустройства людей с инвалидностью.

Компенсация предоставляется за оснащение рабочих мест для лиц с инвалидностью первой и второй группы, а также для ветеранов боевых действий с любой группой инвалидности. Сумма возмещения зависит от размера понесенных работодателем затрат, но не может превышать 200 тысяч рублей на одно рабочее место.

"В число компенсируемых затрат входят расходы на приобретение и установку основного и вспомогательного оборудования, технических приспособлений, рабочей и специальной мебели. Также можно получить возмещение затрат на обустройство рабочего места на дому, если такая форма работы закреплена в трудовом договоре", — пояснила управляющий отделением СФР по Самарской области Елена Кривошеева.

Рабочие места оснащаются индивидуально под конкретного человека или под группу людей с похожими нарушениями функций организма. При этом берутся во внимание индивидуальная программа реабилитации или абилитации, программа восстановления после профессионального заболевания или несчастного случая на производстве, а также характер труда человека с инвалидностью и его трудовые функции.

Главное условие для получения субсидии — занятость человека с инвалидностью должна составлять не меньше 9 месяцев и подтверждаться трудовым договором. Заявление на возмещение расходов работодатель подает в Центр занятости в течение трех месяцев с момента заключения трудового соглашения. К заявлению нужно приложить документы, подтверждающие понесенные расходы.

Служба занятости проверяет предоставленные документы в течение 15 рабочих дней, и если все требования соблюдены, направляют заявление в Отделение СФР по Самарской области. Если замечания отсутствуют, региональное Отделение СФР включает работодателей в реестр на выделение субсидий и производит оплату в течение 10 рабочих дней.

В случае возникновения вопросов работодатели всегда могут обратиться по телефону горячей линии для страхователей: 8 (846) 339-29-29, а также в телеграм-чат. Для получения личной консультации также можно обратиться в любую удобную клиентскую службу Отделения СФР по Самарской области.

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