В Самаре загорелся цех подшипникового завода

В понедельник, 7 июля, произошел пожар на Самарском подшипниковом заводе. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

В 10:21 в подвале цеха № 8 на ул. Калинина, 1 загорелся мусор и масляные отложения в масляной ванне. Пострадавших нет.

В 11:30 пожарным удалось локализовать возгорание на площади 50 кв. м. В тушении пожара участвуют 69 человек и 22 единицы техники.