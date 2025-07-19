В Красноглинском районе горела плавучая баня

В субботу, 19 июля, в Красноглинском районе Самары по адресу пристань Студеный овраг, 118 б горела плавучая баня, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.
Информация о возгорании поступила в 10:12. Площадь пожара составила 110 кв. метров. Для ликвидации огня были привлечены 21 специалист и 6 единиц техники.
В 11:49 открытое горение ликвидировано. В 13:17 пожар полностью ликвидирован.
Пострадавших нет.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !