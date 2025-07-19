В Красноглинском районе горела плавучая баня

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В субботу, 19 июля, в Красноглинском районе Самары по адресу пристань Студеный овраг, 118 б горела плавучая баня, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области