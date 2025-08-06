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Экономика и бизнес

Завод по производству капсул для лекарств запустит новую линию с искусственным интеллектом

САМАРА. 6 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Предприятия Самарской области динамично развиваются, внедряя передовые технологии. На заводе по производству желатиновых капсул для лекарственных препаратов сегодня идет пуско-наладка оборудования новой линии. Обновление мощностей позволит увеличить объемы производства и выпускать до 300 млн капсул в месяц.

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

Компания "СамАрс" занимается производством мягких и твердых желатиновых капсул, биологически активных добавок и функциональных продуктов питания под своими брендами. В 2024 году на площадке предприятия в с. п. Лопатино был запущен крупный складской терминал и новый производственный комплекс.

Предприятие поставляет продукцию фармацевтическим компаниям, производителям БАДов, как по всей России, так и в странах ближнего зарубежья. Завод активно работает на решение задачи импортозамещения.

"В производстве мы используем только российское сырье, причем перешли на него одними из первых в стране среди подобных производств. У нас есть линия, которая производит твердые капсулы не только из желатина, но и из растительных материалов — наши технологи смогли сделать веганские капсулы, чем мы очень гордимся", — рассказывает Алексей Простомолотов, мастер цеха компании "СамАрс".

Сегодня предприятие активно инвестирует в развитие и наращивание производственных мощностей. В ближайших планах — оформление сертификата GMP, подтверждающего, что производство соответствует международным стандартам качества. "На новой линии задействован искусственный интеллект. Помимо машинного зрения, капсулы дополнительно проверяются с помощью ИИ, который непрерывно обучается, и с каждым разом капсулы проверяются еще тщательнее", — дополнил Алексей Простомолотов.

Компания планирует расширять географию поставок и наращивать производственные мощности. Для этого предприятие активно обращается за услугами регионального Центра поддержки экспорта. Сопровождением проекта также занимаются специалисты Агентства по привлечению инвестиций.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ранее подчеркивал необходимость создания комфортных условий для бизнеса, готового инвестировать в свое развитие, а значит — в развитие Самарской области.

За первый квартал 2025 года инвесторы Самарской области вложили в основной капитал 98,8 млрд рублей, на 9,3 млрд рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Мы ставим перед собой амбициозную задачу — вывести Самарскую область в число самых инвестиционно привлекательных регионов России. Для этого развиваем наши инвестплощадки, реализуем специальные инструменты поддержки и сопровождаем инициаторов проектов на всех этапах", — отметил исполнительный директор Агентства по привлечению инвестиций Самарской области Иван Манаев.

Благоприятные условия для ведения бизнеса в регионе создаются в соответствии с задачами нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

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