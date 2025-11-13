РКЦ "Прогресс" и ПривГУПС заключили соглашение о научно-техническом сотрудничестве

Акционерное общество "Ракетно-космический центр "Прогресс" (АО РКЦ "Прогресс") и Приволжский государственный университет путей сообщения заключили соглашение о научно-техническом взаимодействии. Подписи под документом поставили генеральный директор АО РКЦ "Прогресс" Евгений Лукин и ректор ПривГУПС Максим Гаранин.

Целью соглашения является реализация совместных проектов, проведение теоретических и практических исследований, а также совершенствование существующих наукоемких технологий. Документ также предусматривает организацию совместных научно-технических мероприятий, таких как конференции, круглые столы и семинары, посвященные актуальным проблемам науки и техники. Стороны выразили интерес к разработке и внедрению образовательных программ для подготовки инженерных кадров и профессиональных курсов по освоению перспективных технологий. Планируется создание временных научных коллективов для выполнения научно-исследовательских задач и освоения новых технологий.

"Мы приветствуем расширение сотрудничества флагманского предприятия РКЦ "Прогресс" с нашими университетами. Это партнёрство станет важным этапом в подготовке высококвалифицированных кадров и укреплении технологического потенциала нашего региона. Губернатор Вячеслав Федорищев назвал эту задачу приоритетной в контексте развития науки и технологий в области. Уверен, что совместные проекты с РКЦ "Прогресс" откроют новые перспективы для обучающихся и сотрудников ПривГУПС и внесут значительный вклад в развитие российской науки и промышленности", — отметил министр науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков.

Ректор ПривГУПС Максим Гаранин сообщил, что для реализации соглашения разработана Дорожная карта на период 2025–2026 годов. В рамках этого плана будут организованы стажировки и практики для студентов инженерных специальностей.

"Кроме того, планируется проведение конкурса инновационных проектов в феврале 2026 года, направленных на решение прикладных задач в области создания перспективной ракетно-космической техники. Мы также подготовим предложения по корректировке образовательных программ университета и организуем совместные мероприятия по трудоустройству выпускников в РКЦ "Прогресс", включая ярмарки вакансий и профориентационные мероприятия. Основная цель соглашения — подготовка специалистов, способных решать задачи государственной стратегии по достижению технологического суверенитета", — отметил Максим Гаранин.

Приволжский государственный университет поддерживает тесные связи с промышленными партнерами, включая АО "РКЦ "Прогресс", который является одним из мировых лидеров в разработке, производстве и эксплуатации ракет-носителей среднего класса.