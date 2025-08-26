Безопасность самарских школ проверят по поручению губернатора Вячеслава Федорищева

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел совместное заседание региональной антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Самарской области.
Центральной темой повестки стало обеспечение безопасности жителей региона в период предстоящего проведения общественно-политических и спортивных мероприятий федерального уровня, в числе которых - День знаний, единый день голосования и международный спортивный форум "Россия - спортивная держава".
Открывая заседание, Вячеслав Федорищев обозначил ключевые приоритеты. "Требуется принять исчерпывающий комплекс мер по обеспечению безопасности проведения избирательной кампании в органы законодательной власти, - подчеркнул руководитель области, - усилить антитеррористическую защищенность образовательных организаций и объектов голосования".
Ранее глава региона поручал проверить работу тревожных кнопок и всех систем безопасности в образовательных организациях Самарской области, подчеркнув, что данный вопрос находится на личном контроле и является прямой ответственностью органов власти.
Отдельное внимание участники уделили вопросам обеспечения защищенности стратегически важной инфраструктуры региона. Руководитель области отметил: "В условиях сложной оперативной обстановки, открытых попыток противника нанести удары по мирным гражданам и объектам хозяйственной деятельности, защита от террористических проявлений и недопущение дестабилизации обстановки в регионе являются ключевыми задачами".
Особый акцент на совместном заседании антитеррористической комиссии и оперштаба был сделан на подготовке к проведению в Самарской области международного спортивного форума "Россия - спортивная держава".
В ходе заседания руководители силовых структур и профильных ведомств доложили о проделанной работе по курируемым направлениям и готовности к предстоящим событиям. По итогам комиссией были выработаны конкретные меры для решения ключевых задач.
Последние комментарии
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка