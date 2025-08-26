16+
Безопасность самарских школ проверят по поручению губернатора Вячеслава Федорищева

САМАРА. 26 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел совместное заседание региональной антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Самарской области.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Центральной темой повестки стало обеспечение безопасности жителей региона в период предстоящего проведения общественно-политических и спортивных мероприятий федерального уровня, в числе которых - День знаний, единый день голосования и международный спортивный форум "Россия - спортивная держава".

Открывая заседание, Вячеслав Федорищев обозначил ключевые приоритеты. "Требуется принять исчерпывающий комплекс мер по обеспечению безопасности проведения избирательной кампании в органы законодательной власти, - подчеркнул руководитель области, - усилить антитеррористическую защищенность образовательных организаций и объектов голосования".

Ранее глава региона поручал проверить работу тревожных кнопок и всех систем безопасности в образовательных организациях Самарской области, подчеркнув, что данный вопрос находится на личном контроле и является прямой ответственностью органов власти.

Отдельное внимание участники уделили вопросам обеспечения защищенности стратегически важной инфраструктуры региона. Руководитель области отметил: "В условиях сложной оперативной обстановки, открытых попыток противника нанести удары по мирным гражданам и объектам хозяйственной деятельности, защита от террористических проявлений и недопущение дестабилизации обстановки в регионе являются ключевыми задачами".

Особый акцент на совместном заседании антитеррористической комиссии и оперштаба был сделан на подготовке к проведению в Самарской области международного спортивного форума "Россия - спортивная держава".

В ходе заседания руководители силовых структур и профильных ведомств доложили о проделанной работе по курируемым направлениям и готовности к предстоящим событиям. По итогам комиссией были выработаны конкретные меры для решения ключевых задач.

