Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев помог семье с 10 детьми, у которой сгорел дом

В Самарской области многодетная семья из Октябрьска осталась без дома из-за пожара. Они были вынуждены переехать в тесное жилье, где нет газа.
В семье 10 детей, восемь из которых — несовершеннолетние, самому младшему ребенку два года. Произошло все еще и накануне нового учебного года. Соседи многодетной семьи обратились за помощью к губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву и написали о случившемся главе региона в соцсети.
Губернатор Самарской области отреагировал на сообщение и решил помочь многодетной семье.
"Не смог остаться равнодушным к беде людей. Большая и дружная семья, замечательные родители и дети. Поручил коллегам проработать все возможности поддержки. Первоочередная помощь уже оказана, — сообщил Вячеслав Федорищев в своих социальных сетях. — Скоро семья получит единовременную материальную помощь на решение текущих жизненных вопросов. Поставил задачу заместителю председателя правительства Регине Воробьевой лично контролировать ситуацию и быть на связи с семьей".
Кроме того, Вячеслав Федорищев принял решение выделить семье из резервного фонда 1 млн рублей. Также по поручению главы региона специалисты оценят причиненный пожаром ущерб и стоимость восстановительных работ. После этого будут приниматься дальнейшие действия.
"Семью один на один с бедой не оставим", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.
