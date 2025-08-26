В Самаре начали проверку из-за конфликта подростка и охраны ТЦ

В Самаре организовали доследственную проверку из-за избиения подростка в ТЦ. Об этом сообщает региональное СУ СК.
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что 23 августа в ТЦ в Железнодорожном районе Самары произошел конфликт между юношей и охранниками. В результате подростка избили, ему понадобилась медицинская помощь.
