В Самаре начали проверку из-за конфликта подростка и охраны ТЦ

В Самаре организовали доследственную проверку из-за избиения подростка в ТЦ. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что 23 августа в ТЦ в Железнодорожном районе Самары произошел конфликт между юношей и охранниками. В результате подростка избили, ему понадобилась медицинская помощь.