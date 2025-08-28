Как CARCADE готовит автомобили с пробегом к продаже: полный цикл предпродажной подготовки

Лизинговая компания CARCADE рассказала о том, как проходит процесс подготовки автомобилей с пробегом перед продажей, и объяснила, почему машины, возвращённые из лизинга, становятся привлекательным выбором для покупателей.

На стоянках лизинговых компаний нередко оказываются сотни автомобилей, которые были возвращены по причине расторжения договора — например, из-за неплатежей или закрытия бизнеса. Среди них:

премиальные легковые автомобили с минимальным пробегом, зачастую в отличном состоянии;

бюджетный легковой транспорт (например, для таксопарков или курьерских служб);

грузовой и коммерческий транспорт специального назначения.

Как выглядит полный цикл после изъятия автомобиля?

1. Расторжение сделки и транспортировка

Когда клиент перестаёт выполнять обязательства, лизингодатель прекращает договор и изымает автомобиль. Клиент самостоятельно перегоняет автомобиль лизинговой компании или машину эвакуируют на охраняемую стоянку с соблюдением всех юридических процедур и оформлением документов.

2. Проверка и оценка транспортного средства

На стоянке проводится детальная техническая проверка состояния: фиксируется пробег, оценивается степень износа узлов и агрегатов, внешний вид, выявляются повреждения интерьеров и экстерьеров, проверяется работа исполнительных механизмов. По итогам технической проверки рассчитывается рыночная стоимость продажи данного автомобиля или техники.

3. Вторичная реализация

Карточки с полным описанием транспортных средств размещаются на сайте компании и на классифайдах. Продажа возможна по договору купли-продажи или в лизинг со всеми доступными преимуществами этого финансового инструмента.

4. Финансовые расчёты

Вырученные средства направляются на погашение задолженности по договору лизинга.

"Каждый автомобиль и единица техники проходит углублённую техническую проверку и предпродажную подготовку расширенного цикла. В этот процесс входит не только техническая часть, но и юридическое сопровождение, что делает предложения CARCADE особенно привлекательными. Наша задача — обеспечить для клиента уровень сервиса, сопоставимый с покупкой автомобиля или техники у официального дилера. Рынок автомобилей с пробегом активно развивается, и покупатели всё чаще выбирают проверенные варианты. Лизинговые автомобили — это именно такой сегмент: они обслуживались по регламенту и имеют прозрачную историю эксплуатации. Это выгодно и для клиентов, и для предпринимателей, ведь техника продолжает работать и приносить доход, а её цена при этом значительно ниже стоимости новой", — отмечает Алексей Молев, директор департамента изъятой техники лизинговой компании ООО "Каркаде".