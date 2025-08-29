Бросивший сына житель Самарской области пытался получить выплаты за его смерть на СВО

В Самарской области суд рассмотрел иск о лишении выплат одного из родителей погибшего военнослужащего.
В суд обратилась мать погибшего военного. Она рассказала, что отец не участвовал в воспитании ребенка, с 2014 г. он не поддерживал родственные связи с сыном и не платил алименты. Из-за этого, по мнению женщины, отец недостоин быть выгодоприобретателем и получателем выплат.
Кинельский районный суд удовлетворил иск женщины и лишил мужчину выплат за смерть сына. Областной суд с этим решением согласился.
