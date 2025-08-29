В день российского казачества в Сызрани пройдет большой праздник

В Сызрани 1 сентября пройдет казачий праздник. Его проведение в первый день осени, в День Донской иконы Божией матери стало уже традицией. Гостей ждут в Казачьем парке на улице Интернациональной.

Праздник начнется в 16:30 с молебна в часовне во имя Всех Святых, расположенном на территории парка. Продолжит программу праздника концерт творческих коллективов, также пройдут мастер-классы.

Местные мастера представят свою продукция в рамках ярмарки. Еще гостей ждет угощение — настоящий казачий кулеш и бесплатное мороженое для детей.