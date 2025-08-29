В день российского казачества в Сызрани пройдет большой праздник

В Сызрани 1 сентября пройдет казачий праздник. Его проведение в первый день осени, в День Донской иконы Божией матери стало уже традицией. Гостей ждут в Казачьем парке на улице Интернациональной.
Праздник начнется в 16:30 с молебна в часовне во имя Всех Святых, расположенном на территории парка. Продолжит программу праздника концерт творческих коллективов, также пройдут мастер-классы.
Местные мастера представят свою продукция в рамках ярмарки. Еще гостей ждет угощение — настоящий казачий кулеш и бесплатное мороженое для детей.
Последние комментарии
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????