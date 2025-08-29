В Самарской области начала работу протезно-ортопедическая мастерская с особой полосой препятствий для людей с протезами

100 пациентов с ограниченными возможностями здоровья ежегодно смогут проходить комплексную реабилитацию в протезно-ортопедическом центре "Ортопедические технологии". В Самаре начала работать мастерская с залом комплексной реабилитации и специальной полосой препятствий. Для участников специальной военной операции разработаны приоритетные направления помощи.

"Мы помогаем нашим пациентам с первого этапа подготовки документов. Это один из самых сложных и одновременно важных видов помощи — правильно подготовить документы, чтобы государство профинансировало именно тот протез, который нужен человеку для реализации его жизненных планов. Людям нужна индивидуальная поддержка, и мы ее оказываем. Быстро и оперативно. А потом сразу ставим человека на ноги. Пару дней — и он готов ходить. Но и дальше мы продолжаем с ними общаться, кропотливо работать, чтобы все наши подопечные были социализированы", — рассказал генеральный директор компании "ОРТОТЕХ" Олег Бессмертный.

На открытии центра присутствовали представители министерства социально-демографической и семейной политик Самарской области, регионального минздрава, фонда Социального страхования и Самарского государственного медицинского университета.

Заместитель директора по медицинским вопросам государственного фонда "Защитники Отечества" Станислав Алещенко отметил востребованность данного направления в настоящее время: "Важно, что и фонд "Защитники Отечества", и все центры протезирования занимаются комплексной реабилитацией участников СВО. Изготовить протез — важная часть, но не единственная. А вот социализировать бойца после ранения — это еще большая работа. И психологическая помощь тоже необходима. Нуждаются в ней и сами бойцы, и члены их семей".

На открытии нового протезно-ортопедического центра собравшимся продемонстрировали возможности мастерской: как собираются протезы, какие факторы учитываются. Например, ортопеды-травматологи рассказали, что прежде, чем сделать протез, с пациентом работает группа специалистов и создается полноценный проект, который учитывает все индивидуальные особенности пациента.

Так же рядом с залом реабилитации будет работать особая полоса препятствий для людей с протезами, разработанная по авторской методике ведущих травматологов-ортопедов компании. На мероприятии собравшимся продемонстрировали, как люди с разными протезами могут ее проходить.

С момента открытия этот комплекс будет доступен бесплатно для всех людей с ОВЗ, помогая им отрабатывать навыки передвижения, уверенность и самостоятельность в повседневной жизни. В центре "Ортотех" надеются, что станут местом, где смогут не только проходить реабилитацию и адаптацию люди, установившие протез, но станут сообществом людей, где всегда можно получить поддержку, позаниматься, да и просто пообщаться.

Все услуги мастерской предоставляются бесплатно. Это касается как изготовления и настройки протезов верхних и нижних конечностей, так и сопровождения на всех этапах реабилитации. Индивидуальный подход, использование современных технологий и внимание к каждому пациенту — основа работы.

Среди пациентов, получивших индивидуально подобранные протезы есть и дети, и молодые ребята, и люди пожилого возраста, и участники СВО.

Сергей Петехов из Отрадного участник СВО. В мае прошлого года получил тяжелое ранение. Считает, что жизнь его совсем не изменилась, иногда он даже забывает, что ходит на протезе: "Недавно я покупал в магазине форму, а продавец уточнил, когда я собираюсь на СВО. Я ответил, что уже вернулся к мирной жизни. Представляете, продавец даже не заметил, что я на протезе. Потому что я хожу, как обычный человек, никакой хромоты нет. Я ежедневно гуляю, прохожу, бывает, до 12 километров".

Другой подопечный центра — Артур Зайцев. Ему 18 лет, и он уже тоже ветеран военных действий. Он рассказывает: "Мы сразу же связались с компаний "ОРТОТЕХ", которую мне порекомендовал боевой товарищ. Через полмесяца пригласили на примерку, и через неделю я встал на протез. На следующий день я пошел на Красную площадь цветы возлагать. Сейчас работаю, тренирую ребят, которые хотят стать военными и кто хочет контракт подписать".