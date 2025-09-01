Синоптики прогнозируют жаркий сентябрь в Самарской области

Гидрометцентр России представил долгосрочный прогноз погоды на первый месяц осени. Судя по нему, в Самарской области ожидается жаркий сентябрь.

"На территории Приволжского УГМС, включая Самарскую область, средняя за месяц температура воздуха ожидается в пределах от 13,7 до 15,8 градуса, что на 1-1,3 градуса выше средних многолетних значений", — говорится в прогнозе.

Уже в начале этой недели в Самарской области ожидается до +34 градусов. Но впоследствии температура воздаху начнет снижаться. Ожидаются грозы и дожди. Однако надежда на бабье лето еще остается.

"По давним приметам бабье лето длится всего неделю, с 14 по 21 сентября. Темные холодные вечера и предрассветная свежесть остужают воздух, землю, воду. В сентябре увеличивается число пасмурных дней, быстро сокращаются дни и удлиняются ночи. В этот период проходит рубежная дата — осеннее равноденствие", — отмечают синоптики.

Что касается осадков, то их месячное количество предполагается около и меньше нормы. Обычно же выпадает от 13 мм до 56 мм.