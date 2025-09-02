16+
Общество

В Самаре на День города выступит Вячеслав Бутусов

САМАРА. 2 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В своем телеграм-канале мэр Самары Иван Носков рассказал о подготовке к празднованию Дня города. Мэр напомнил, что 2025 год объявлен Годом Защитника Отечества, поэтому большинство мероприятий — спортивные турниры, выставки, концерты, творческие встречи, фестивали и т. д. — посвящены именно этой тематике.

"В дни празднования Самара примет всероссийский фестиваль духовых оркестров "На сопках Маньчжурии". На главной сцене в День города выступят самарские артисты, заслуженный артист России Сергей Войтенко, а также рок-музыкант Вячеслав Бутусов с группой "Орден Славы", — анонсировал часть мероприятий Иван Носков.

Глава города добавил, что помимо творческой части работа ведется и с правоохранительными органами по части обеспечения безопасности.

"Полную программу после согласования с правоохранительными органами опубликуем на официальном сайте администрации Самары", — заключил он.

