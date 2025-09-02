Стартовал прием заявок на вторую национальную премию "Наследие дороже" - 2025

Вот уже второй год подряд проходит Премия "Наследие дороже" — первая национальная премия в России, которая выявляет и поощряет тех, кто бережет историческое архитектурное наследие страны не по обязанностям, а по стремлению. Организаторы премии — благотворительный Фонд "Том Сойер Фест" — Наследие" и всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) Экспертное жюри премии — лидеры общественного мнения в деле сохранения наследия — выберет победителей в семи номинациях.

Три номинации — для бизнеса: "Бережная реновация. Проекты стоимостью до 10 миллионов рублей", "Бережная реновация. Проекты стоимостью от 10 до 50 миллионов рублей" и "Бережная реновация. Проекты стоимостью свыше 50 миллионов рублей", две — для представителей общественных и волонтерских проектов: "Эффективный фандрайзинг" и "Креативный подход".

Кроме того, вновь будут поощрены представители органов власти в специальной номинации "Не сноси и сохрани".

Также в номинации — "Личный вклад" — отметят инвесторов, общественных деятелей, история которых демонстрирует их высокую мотивацию, а также личный вклад в дело сохранения и восстановления исторического наследия.

"Мы чествуем инвесторов, решившихся вкладывать не только средства, но и веру в будущее, в старые стены. Мы отдаём дань чиновникам, которые находят смелые, нестандартные решения там, где другие видят только бюрократические тупики. Мы поддерживаем общественные инициативы — тех, кто своими руками восстанавливают детали и объекты исторической среды и находят для этого ресурсы", — отмечает директор благотворительного фонда "Том Сойер Фест — Наследие" Анастасия Кнор.

Почему это важно? По данным экспертов, только в центральных регионах России более 15 тысяч объектов культурного наследия находятся в аварийном состоянии. Десятки тысяч домов — объектов дореволюционной застройки — ежегодно исчезают безвозвратно с карты страны.

Но есть и другая статистика — статистика надежд. Это касается проектов, в которых исторические здания возвращаются к жизни, как школы, музеи, отели, кафе и рестораны, креативные пространства. Это люди, которые поняли: история — не обуза, а капитал. Капитал доверия, идентичности, развития.

Артем Демидов, председатель ВООПИК: "Премия "Наследие дороже" — не просто награда. Это важнейший сигнал всему обществу: те, кто сохраняет нашу историческую память, заслуживают самого высокого признания. За каждым именем лауреата — годы самоотверженного труда, часто невидимого широкой публике. Это труд реставраторов, краеведов, волонтеров, архитекторов, которые в прямом смысле слова по крупицам возвращают нам наше национальное достояние. Премия ставит их работу в один ряд с самыми значимыми достижениями в культуре, и это абсолютно справедливо. Она даёт не только финансовую поддержку, но и моральную силу двигаться дальше, показывая пример тысячам других энтузиастов по всей стране".

"Я была очень рада участвовать в первой Национальной̆ премии "Наследие дороже", которая собрала вместе людей — профессионалов, которые любят и ценят историю и культуру своей страны, — говорит Ольга Тесленко, директор Ассоциации индустрии гостеприимства Калининградской области, — Я была удивлена тем, как много людей̆ работают над сохранением культурного наследия. Невероятное чувство гордости посетило меня, что я являюсь частью этого сообщества и что моя работа вносит свой вклад".

Лауреат первой премии "Наследие дороже" Дмитрий Андреев (гражданский дом культуры "Ленина 21" г. Данилов, Ярославская обл.) отметил: "С проектом "Ленина 21" мы попали в самую-самую нашу номинацию "Креативный подход". За 6 лет мы преуспели именно в работе с формами переосмысления наследия, а другие сильны, например, в работе с фандрайзингом, волонтерами, меценатстве. Приятно стать первым, да еще и в первой премии! И мне сейчас крайне интересно, кто же будет следующим победителем в нашей номинации, потому что креатив в наследии — это про незаурядность, непохожесть, вкус, новизну, а это очень-очень сложно искусственно и по заявке создать, нужна органичность".

Первую церемония вручения премии "Наследие дороже" высоко оценили гости и лауреаты, представители СМИ.

Журнал "Среда для жизни": "Событие само по себе уникальное, так как это фактически первая премия, которая оценивает частную инициативу в деле сохранения и возрождения памятников культурного наследия в различных регионах России. Все проекты, представленные на суд жюри, в зоне интересов малого бизнеса и частного предпринимательства. Это "маломасштабные" проекты, которые обычно не вызывают инвестиционного интереса со стороны крупного бизнеса, но становятся точкой приложения неравнодушного и ответственного отношения со стороны горожан, общественных движений и предпринимателей".

Подать заявку на премию в выбранной категории можно до 31 октября 2025 года.

Церемония награждения пройдет 23 января 2026 года в Калининграде в замке Нойхаузен. Подробнее на сайте.