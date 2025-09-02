В CARCADE проанализировали годовую стоимость обслуживания легковых автомобилей

Аналитический центр CARCADE представил результаты исследования, проведённого на основе опроса клиентской базы и рыночных показателей. Целью анализа было определить структуру и объём расходов, связанных с эксплуатацией легковых автомобилей.
Приобретение автомобиля сопровождается не только разовой затратой на его покупку, но и последующими регулярными расходами. Они включают обязательные статьи, необходимые для эксплуатации: страхование, топливо, техническое обслуживание, а также дополнительные расходы, обеспечивающие более высокий уровень комфорта и удобство владения транспортным средством.
Исследование проведено с учётом среднего годового пробега в 17 500 км и усреднённых показателей рынка: размера транспортного налога, количества моек в месяц, стоимости одного километра платной дороги и других параметров.
К обязательным расходам относятся:
- ОСАГО;
- Каско;
- топливо;
- транспортный налог;
- регламентное техническое обслуживание (ТО);
- покупка комплекта шин;
- шиномонтаж.
Суммарные расходы по этим статьям составляют в среднем 340 тыс. руб. в год.
Необязательные расходы включают:
- мойку автомобиля;
- штрафы;
- парковку;
- оклейку пленкой;
- установку телематики;
- сезонное хранение шин;
- покупку автоаксессуаров;
- проезд по платным трассам.
В среднем эти траты составляют 290 тыс. руб. в год.
Таким образом, при суммировании обязательных и необязательных расходов, общая стоимость содержания автомобиля может достигать 630 тыс. руб. в год.
"Содержание автомобиля — это не только топливо и страхование, но и широкий перечень дополнительных затрат, которые часто оказываются значительными. Компания CARCADE предлагает своим клиентам комплексные сервисные решения в формате под ключ, позволяющие оптимизировать расходы. Дополнительные сервисы помогают клиентам упростить эксплуатацию транспортного средства и управлять всеми расходами, обеспечивая максимальный комфорт при владении автомобилем", — отметил Вячеслав Заичкин, операционный директор CARCADE.
Реклама. ООО "Каркаде".
ERID: 2VSb5waJ8ob
ИНН 3905019765