В CARCADE проанализировали годовую стоимость обслуживания легковых автомобилей

Аналитический центр CARCADE представил результаты исследования, проведённого на основе опроса клиентской базы и рыночных показателей. Целью анализа было определить структуру и объём расходов, связанных с эксплуатацией легковых автомобилей.

Приобретение автомобиля сопровождается не только разовой затратой на его покупку, но и последующими регулярными расходами. Они включают обязательные статьи, необходимые для эксплуатации: страхование, топливо, техническое обслуживание, а также дополнительные расходы, обеспечивающие более высокий уровень комфорта и удобство владения транспортным средством.

Исследование проведено с учётом среднего годового пробега в 17 500 км и усреднённых показателей рынка: размера транспортного налога, количества моек в месяц, стоимости одного километра платной дороги и других параметров.

К обязательным расходам относятся:

ОСАГО;

Каско;

топливо;

транспортный налог;

регламентное техническое обслуживание (ТО);

покупка комплекта шин;

шиномонтаж.

Суммарные расходы по этим статьям составляют в среднем 340 тыс. руб. в год.

Необязательные расходы включают:

мойку автомобиля;

штрафы;

парковку;

оклейку пленкой;

установку телематики;

сезонное хранение шин;

покупку автоаксессуаров;

проезд по платным трассам.

В среднем эти траты составляют 290 тыс. руб. в год.

Таким образом, при суммировании обязательных и необязательных расходов, общая стоимость содержания автомобиля может достигать 630 тыс. руб. в год.

"Содержание автомобиля — это не только топливо и страхование, но и широкий перечень дополнительных затрат, которые часто оказываются значительными. Компания CARCADE предлагает своим клиентам комплексные сервисные решения в формате под ключ, позволяющие оптимизировать расходы. Дополнительные сервисы помогают клиентам упростить эксплуатацию транспортного средства и управлять всеми расходами, обеспечивая максимальный комфорт при владении автомобилем", — отметил Вячеслав Заичкин, операционный директор CARCADE.