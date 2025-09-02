16+
В CARCADE проанализировали годовую стоимость обслуживания легковых автомобилей

САМАРА. 2 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Аналитический центр CARCADE представил результаты исследования, проведённого на основе опроса клиентской базы и рыночных показателей. Целью анализа было определить структуру и объём расходов, связанных с эксплуатацией легковых автомобилей.

Приобретение автомобиля сопровождается не только разовой затратой на его покупку, но и последующими регулярными расходами. Они включают обязательные статьи, необходимые для эксплуатации: страхование, топливо, техническое обслуживание, а также дополнительные расходы, обеспечивающие более высокий уровень комфорта и удобство владения транспортным средством.

Исследование проведено с учётом среднего годового пробега в 17 500 км и усреднённых показателей рынка: размера транспортного налога, количества моек в месяц, стоимости одного километра платной дороги и других параметров.

К обязательным расходам относятся:

  • ОСАГО;
  • Каско;
  • топливо;
  • транспортный налог;
  • регламентное техническое обслуживание (ТО);
  • покупка комплекта шин;
  • шиномонтаж.

Суммарные расходы по этим статьям составляют в среднем 340 тыс. руб. в год.

Необязательные расходы включают:

  • мойку автомобиля;
  • штрафы;
  • парковку;
  • оклейку пленкой;
  • установку телематики;
  • сезонное хранение шин;
  • покупку автоаксессуаров;
  • проезд по платным трассам.

В среднем эти траты составляют 290 тыс. руб. в год.

Таким образом, при суммировании обязательных и необязательных расходов, общая стоимость содержания автомобиля может достигать 630 тыс. руб. в год.

"Содержание автомобиля — это не только топливо и страхование, но и широкий перечень дополнительных затрат, которые часто оказываются значительными. Компания CARCADE предлагает своим клиентам комплексные сервисные решения в формате под ключ, позволяющие оптимизировать расходы. Дополнительные сервисы помогают клиентам упростить эксплуатацию транспортного средства и управлять всеми расходами, обеспечивая максимальный комфорт при владении автомобилем", — отметил Вячеслав Заичкин, операционный директор CARCADE.

