Общество

В мэрии Самары рассказали, во сколько состоится торжественный запуск фонтана на ул. Осипенко

САМАРА. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В среду, 3 сентября, в 20:00 на площади Героев 21 Армии в Самаре состоится открытие обновленного фонтана "40 лет Победы в Великой Отечественной войне" после реконструкции — объект запустят в работу на постоянной основе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

Гостей ждет светомузыкальное представление в сопровождении мелодий военных лет — "Смуглянка", "Катюша", "Синий платочек", "Песенка фронтовых корреспондентов" и, конечно, прозвучит "День Победы".

Напомним, после реконструкции фонтан стал светодинамическим, оснащен музыкальным оборудованием, системой подсветки и видеонаблюдения. Внутри чаш установили порядка 200 форсунок, высота струй варьируется от 5-6 до 30 метров. Фонтан украсили мозаичным панно с восстановленной смальтой Георгиевской лентой — символом Великой Победы. Общая площадь сооружения осталась неизменной– 40×40 метров.

