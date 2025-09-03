В мэрии Самары рассказали, во сколько состоится торжественный запуск фонтана на ул. Осипенко

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 3 сентября, в 20:00 на площади Героев 21 Армии в Самаре состоится открытие обновленного фонтана "40 лет Победы в Великой Отечественной войне" после реконструкции — объект запустят в работу на постоянной основе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Фото: пресс-служба мэрии Самары