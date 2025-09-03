В мэрии Самары рассказали, во сколько состоится торжественный запуск фонтана на ул. Осипенко

В среду, 3 сентября, в 20:00 на площади Героев 21 Армии в Самаре состоится открытие обновленного фонтана "40 лет Победы в Великой Отечественной войне" после реконструкции — объект запустят в работу на постоянной основе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
Гостей ждет светомузыкальное представление в сопровождении мелодий военных лет — "Смуглянка", "Катюша", "Синий платочек", "Песенка фронтовых корреспондентов" и, конечно, прозвучит "День Победы".
Напомним, после реконструкции фонтан стал светодинамическим, оснащен музыкальным оборудованием, системой подсветки и видеонаблюдения. Внутри чаш установили порядка 200 форсунок, высота струй варьируется от 5-6 до 30 метров. Фонтан украсили мозаичным панно с восстановленной смальтой Георгиевской лентой — символом Великой Победы. Общая площадь сооружения осталась неизменной– 40×40 метров.
Последние комментарии
