Специальный тариф на Каско автомобилей CHERY при оформлении лизинга в CARCADE

Компания CARCADE совместно со страховой компанией "МАКС" предлагают специальные условия на страхование Каско легковых автомобилей CHERY.

В рамках программы клиентам CARCADE доступен единый тариф на полное Каско без применения франшизы, составляющий 1,69% от итоговой стоимости ТС. Так, например, при оформлении лизинга на CHERY TIGGO 9 за 4 750 000 рублей страховая премия составит 80 275 рублей. Предложение действует только на новые ТС в наличии или поставке при условии оформления лизингового графика на срок до 60 месяцев. Срок страхования по специальной программе равен сроку договора лизинга и не ограничивается первым годом — для многолетнего полиса страхования второй и последующие годы акционный тариф первого года сохраняется без изменений.

Финансирование возможно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 6 месяцев. Помимо скидок, клиенты могут воспользоваться дополнительными услугами CARCADE, такими как регистрация ТС в ГИБДД, продлённая гарантия, телематика, а также программа круглосуточной автопомощи на дороге. Также доступны широкие параметры для настройки сделки: аванс от 5%, срок от 6 до 60 месяцев, равные, убывающие, сезонные или гибкие графики платежей.

Полный перечень доступных к приобретению транспортных средств можно получить у финансовых консультантов CARCADE. За индивидуальным графиком обращайтесь к персональному менеджеру, по телефону горячей линии 8 800 700 30 30 или оставляйте заявку на сайте.