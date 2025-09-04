В Самаре легковушка столкнулась с поездом

В четверг, 4 сентября, в Самаре поезд столкнулся с автомобилем. Об этом сообщает Куйбышевская железная дорога.

В 17:55 на железнодорожном переезде между станциями Водинская и Старосемейкино водитель легкового автомобиля выехал на пути перед приближающейся электричкой Самара — Курумоч. Машинист совершил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

По предварительной информации, пострадавших нет. Поезд продолжил движение с отставанием от графика на 14 минут.‎ На движение других поездов происшествие не повлияло.