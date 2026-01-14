Самарская область перевыполнила план по вводу жилья в 2025 году

По итогам 2025 г. объем введенного в эксплуатацию жилья в Самарской области составил 1,667 тыс. кв. метров. Этот показатель превысил плановое значение и достиг 100,7%. Благодаря активным темпам строительства улучшить свои жилищные условия смогли порядка 19,5 тыс. семей, или почти 55 тыс. жителей региона, в том числе дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
Структура введенного в эксплуатацию жилья демонстрирует устойчивый тренд на развитие индивидуального строительства: введено 671,3 тыс. кв. метров многоквартирных домов (МКД) и 996 тыс. кв. метров индивидуальных жилых домов (ИЖС). Доля ИЖС составила около 60% общего объема, что подтверждает высокий спрос на этот формат жилья. Наибольший объем построенного жилья пришелся на городской округ Самара и Красноярский район. Также в число лидеров вошли Тольятти и Ставропольский район.
Работа по строительству жилья в Самарской области ведется при поддержке регионального проекта "Жилье" национального проекта "Инфраструктура для жизни", который обеспечивает не только рост объемов строительства, но и создание современной и комфортной среды для жителей региона.
Динамичное развитие строительной отрасли в регионе продолжается. На текущий момент на этапе строительства находится 1,508 тыс. кв. метров многоквартирного жилья, это 141 МКД. А плановый показатель ввода жилья в Самарской области в 2026 г. должен составить 1,690 тыс. кв. метров. В этих целях в 2025 г. региональным министерством строительства выданы разрешения на строительство МКД площадью более 345 тыс. кв. метров.
Приоритетным направлением работы строительной отрасли в 2025 г. стало внедрение механизма комплексного развития территорий (КРТ). Он предусматривает создание полноценной социальной и инженерной инфраструктуры вокруг новой жилой застройки.
Предложения застройщиков (мастер-планы) проходят экспертизу Градостроительного совета Самарской области, который по поручению губернатора Вячеслава Федорищева возобновил работу для перезагрузки градостроительной политики региона. На заседаниях рабочих групп Градостроительного совета были рассмотрены 22 мастер-плана. По итогам совет одобрил к реализации семь из них, общая жилая площадь которых превышает 307 тыс. кв. метров.
Также в 2025 г. начата разработка дополнительной нормативной документации, в том числе Единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования. Он позволит перейти к более эффективному регулированию градостроительных процессов, упростить процедуры согласования и утверждения проектов и заложит основу для устойчивого, сбалансированного развития Самары с учетом социальных, экономических и экологических аспектов.
