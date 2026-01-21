Жительница Тамбовской области ради выплат фиктивно вышла замуж за военного из Тольятти

Прокуратура Центрального района Тольятти добилась в суде расторжения фиктивного брака с участником СВО. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В надзорное ведомство обратились родственники военного. Как выяснилось, 30-летняя жительница Тамбовской области заключила брак с участником СВО. Однако, по мнению надзорного ведомства, создавать семью она на самом деле не планировала, а хотела просто получить социальные выплаты и льготы, полагающиеся членам семей участников СВО.

В связи с этим прокуратура попросила суд признать брак фиктивным.

Моршанский районный суд Тамбовской области постановил аннулировать актовые записи о заключении брака. В отношении жительницы Тамбовской области возбудили уголовное дело о мошенничестве.