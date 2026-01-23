Пять промышленных предприятий Самарской области начинают внедрение методик бережливого производства

Пять новых промышленных предприятий Самарской области приступили к реализации проектов по повышению эффективности в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Компании из Самары и Тольятти ("Ампресс", "Акрон Металл Ресурс", "МКС", "СУММАТО" и "ЭКОПРОМ") официально стали участниками федерального проекта "Производительность труда".

Вновь присоединившиеся организации представляют ключевые секторы региональной экономики: автомобилестроение, металлообработку, производство упаковки и глубокую переработку вторичного сырья.

Компания "Ампресс", специализирующаяся на штамповке и сварке автокомпонентов, является поставщиком для ряда автомобильных заводов. "Акрон Металл Ресурс", работающий на площадках в Самаре, Тольятти и Ульяновске, входит в состав металлургического холдинга и занимается поставками металлопроката. ООО "МКС" производит полиэтиленовую упаковку для торговых сетей, "СУММАТО" выпускает комплектующие для автотранспорта, а компания "ЭКОПРОМ" работает в сфере приёма и переработки вторичного сырья.

В течение ближайших шести месяцев на каждом предприятии специалисты АНО "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Самарской области" (РЦК) проведут детальную диагностику процессов, обучат персонал и приступят к внедрению инструментов бережливого производства на выбранных эталонных участках. Методологическую и образовательную поддержку окажут цифровые платформы производительность.рф и эффективность.рф. В дальнейшем успешные практики будут масштабированы на другие производственные цепочки предприятий.

По итогам 2025 года доля компаний Самарской области, достигших роста производительности труда не менее 5%, составила 72,37% при плановом значении в 50%. С 2018 года обучение прошли более 3,5 тысяч сотрудников.

В 2026 году к федеральному проекту в регионе присоединится еще 26 новых предприятий обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта, ЖКХ и туризма. Это позволит довести общее количество реализованных в регионе проектов до 226.