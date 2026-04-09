В Самарской области объявлена ракетная опасность

В четверг, 9 апреля, в 23:19 в Самарской области объявили ракетную опасность. Об этом на своем канале в МАХ сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

Это пятый случай объявления опасности ракетной атаки в регионе. Первый был 27 февраля. Два случая были связаны с реальными атаками — 28 и 31 марта.

В мэрии Самары дали рекомендации о поведении при ракетной опасности.

При нахождении в многоквартирном доме, если вы не можете дойти до ближайшего укрытия:

плотно закройте окна и в дальнейшем к ним не подходите

перекройте газ, воду, отключите электричество

укройтесь в комнате с несущими стенами, сев на пол у несущей стены на значительном удалении от окон.

При нахождении в многоквартирном доме, если вы можете дойти до ближайшего укрытия:

плотно закройте окна

перекройте газ, воду, отключите электричество,

возьмите вещи первой необходимости: документы, мобильный телефон, деньги, банковские карты,

предупредите соседей, вдруг они не услышали сигнал

окажите помощь больным, детям, инвалидам, престарелым

не используя лифт, следуйте в укрытие

При нахождении в наземном городском транспорте:

выйдите из транспорта на ближайшей остановке

действуйте по указанию полиции, водителей

При нахождении на рабочем месте, действуйте согласно инструкции, предусматривающей немедленное прекращение работ с безаварийной остановкой оборудования и переводом процессов непрерывного цикла на безопасный режим работы с последующим убытием в укрытие.

Под укрытие подходит любое находящееся поблизости от вас заглубленное помещение с верхним бетонным перекрытием. В том числе — подвальные помещения зданий, подземные парковки.