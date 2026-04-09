В Самарской области объявлена ракетная опасность

В четверг, 9 апреля, в 23:19 в Самарской области объявили ракетную опасность. Об этом на своем канале в МАХ сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
Это пятый случай объявления опасности ракетной атаки в регионе. Первый был 27 февраля. Два случая были связаны с реальными атаками — 28 и 31 марта.
В мэрии Самары дали рекомендации о поведении при ракетной опасности.
При нахождении в многоквартирном доме, если вы не можете дойти до ближайшего укрытия:
- плотно закройте окна и в дальнейшем к ним не подходите
- перекройте газ, воду, отключите электричество
- укройтесь в комнате с несущими стенами, сев на пол у несущей стены на значительном удалении от окон.
При нахождении в многоквартирном доме, если вы можете дойти до ближайшего укрытия:
- плотно закройте окна
- перекройте газ, воду, отключите электричество,
- возьмите вещи первой необходимости: документы, мобильный телефон, деньги, банковские карты,
- предупредите соседей, вдруг они не услышали сигнал
- окажите помощь больным, детям, инвалидам, престарелым
- не используя лифт, следуйте в укрытие
При нахождении в наземном городском транспорте:
- выйдите из транспорта на ближайшей остановке
- действуйте по указанию полиции, водителей
При нахождении на рабочем месте, действуйте согласно инструкции, предусматривающей немедленное прекращение работ с безаварийной остановкой оборудования и переводом процессов непрерывного цикла на безопасный режим работы с последующим убытием в укрытие.
Под укрытие подходит любое находящееся поблизости от вас заглубленное помещение с верхним бетонным перекрытием. В том числе — подвальные помещения зданий, подземные парковки.
Последние комментарии
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги
Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет