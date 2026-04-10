Над Самарской областью за ночь не зафиксировано сбитых БПЛА

Минобороны РФ отчиталось беспилотниках, сбитых над территорией России в ночь на пятницу, 10 апреля.

Всего уничтожили 151 БПЛА. Их перехватили над Волгоградской, Ростовской, Белгородской, Тамбовской областями, над акваторией Каспийского моря, над территорией Калмыкии. Самарской области в списке подвергавшихся атаке БПЛА нет.

Напомним также, что за ночь в регионе дважды объявляли ракетную опасность с разницей в несколько часов. Второй отбой опасности объявили около 5:30 утра. По сообщению Росавиации, режим "Ковер" в аэропорту Курумоч вводили с 3:30 до 5:50 утра.