Сбер вернул половину НДС за эквайринг 109 тыс. предпринимателей из всех регионов РФ

В первом квартале 2026 года 109 тыс. предпринимателей получили от Сбера премию благодаря участию в программе компенсации НДС по торговому эквайрингу, которую банк предложил своим корпоративным клиентам.

Предприниматели из всех 89 регионов России подали заявки и вернули половину налога, начисленного на комиссию за эквайринг. До конца года к предложению могут присоединиться еще до 500 тыс. предпринимателей. Программа действует на постоянной основе - подключиться можно в любой момент в веб-версии и мобильном приложении СберБизнес. Участвовать могут и новые клиенты: более чем половина предпринимателей, которые заключили договор эквайринга в Сбере в первом квартале, уже воспользовались этой мерой поддержки.

В своих отзывах на программу Сбера предприниматели отмечали прозрачность расчетов и простоту подачи заявки. Компенсация позволила им направить дополнительные средства на поддержку бизнеса.

Сергей Шубочкин, директор дивизиона "Эквайринг" Сбербанка:

"Мы сделали выплату компенсации НДС максимально бесшовной: предпринимателю не нужно собирать множество документов - подключиться можно в СберБизнес за пару минут. Более чем половина новых клиентов, оформивших договор эквайринга в первом квартале, сразу же воспользовались программой. 109 тысяч предпринимателей по всей стране уже получили компенсации. Программа позволит нам адресно поддержать малый бизнес и взять на себя половину дополнительной фискальной нагрузки".

С 1 января 2026 года услуги эквайринга в России облагаются НДС по ставке 22%. Для небольших компаний с годовым оборотом до 20 млн рублей, которые не платят НДС, это увеличение напрямую влияет на маржинальность. Именно для таких предпринимателей - владельцев ветеринарных клиник, салонов красоты, небольших интернет-магазинов или крафтовых кофеен - Сбер запустил программу компенсации. Банк возвращает им 50% от суммы уплаченного НДС по комиссии за торговый эквайринг.

Чтобы получить деньги, предпринимателю необходимо работать по публичному договору эквайринга и иметь расчетный счет в Сбере на последний день квартала, а также подать заявление в интернет-банке СберБизнес в разделе "Эквайринг". Деньги приходят в течение пяти рабочих дней после завершения квартала.

Для компаний крупного и среднего бизнеса - плательщиков НДС - условия другие: они могут заявить предъявленный банком НДС к возмещению на основании счета-фактуры.