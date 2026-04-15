Прокуратура подала иски в суд из‑за опасных детских площадок в Самарской области

Прокуратура Сергиевского района выявила грубые нарушения требований безопасности на детских игровых и спортивных площадках. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.
В ходе проверки перед летними каникулами установлено, что в 10 населенных пунктах — Воротнее, Калиновка, Кандабулак, Красносельское, Кутузовский, Светлодольск, Сергиевск, Серноводск, Сургут, Суходол — муниципальные объекты имеют частичные разрушения конструкций, создающие реальную угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних.
Несмотря на внесенные представления об устранении нарушений, органы местного самоуправления бездействовали. После игнорирования требований подано 10 исков в суд с требованием обязать ответственные структуры привести площадки в нормативное состояние.
Ход рассмотрения дел находится под контролем надзорного ведомства.
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках