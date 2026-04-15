Прокуратура подала иски в суд из‑за опасных детских площадок в Самарской области

Прокуратура Сергиевского района выявила грубые нарушения требований безопасности на детских игровых и спортивных площадках. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

В ходе проверки перед летними каникулами установлено, что в 10 населенных пунктах — Воротнее, Калиновка, Кандабулак, Красносельское, Кутузовский, Светлодольск, Сергиевск, Серноводск, Сургут, Суходол — муниципальные объекты имеют частичные разрушения конструкций, создающие реальную угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних.

Несмотря на внесенные представления об устранении нарушений, органы местного самоуправления бездействовали. После игнорирования требований подано 10 исков в суд с требованием обязать ответственные структуры привести площадки в нормативное состояние.

Ход рассмотрения дел находится под контролем надзорного ведомства.