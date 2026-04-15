Авито: 60% жителей ПФО регулярно тратят деньги на хобби и увлечения

Большинство жителей Приволжского федерального округа регулярно тратятся на увлечения: 22% делают это постоянно, ещё 37% — время от времени. 23% опрошенных хобби имеют, но денег на него почти не тратят. Совсем без увлечений живут 18%. В целом шесть из десяти опрошенных в ПФО регулярно или время от времени покупают товары для своих интересов. Среди них 42% учитывают онлайн-рекламу при выборе.
Эксперты Авито Рекламы и Авито Товаров провели опрос среди 10 тыс. жителей России старше 18 лет, чтобы изучить, как они тратят деньги на хобби и увлечения и какие каналы влияют на выбор товаров.
Самая востребованная категория — товары для творчества: рисование, рукоделие и похожие занятия выбирают 40% покупателей. Следом идут товары для домашних хобби — садоводство, кулинария и прочее (37%). Товары для активного отдыха — туризм, рыбалка, охота — покупают 25% респондентов.
Какие категории товаров для хобби вы покупаете чаще всего?
|
Категория
|
Доля ответов респондентов, %
|
Товары для творчества
|
40%
|
Товары для домашних хобби
|
37%
|
Товары для активного отдыха
|
25%
|
Спортивные товары и экипировка
|
19%
|
Игры и настольные развлечения
|
17%
|
Коллекционные товары
|
15%
|
Компьютерные игры и гейминг-товары
|
14%
|
Инструменты и товары для DIY
|
13%
|
Фото- и видеотехника
|
10%
|
Музыкальные инструменты и аксессуары
|
8%
Покупки товаров для хобби носят регулярный, но не частый характер. Раз в месяц их совершают 37% покупателей, несколько раз в полгода — 27%, несколько раз в месяц — 25%. Раз в полгода и реже тратятся на увлечения 11% опрошенных.
Главный критерий выбора — цена: на неё ориентируются 69% покупателей. Качество и характеристики товара важны для 63%. Далее следуют отзывы других покупателей (41%) и внешний вид товара (38%). Удобство покупки — доставка и наличие — учитывают 36% респондентов.
Основная точка покупки — площадки электронной коммерции: их выбирают 74% опрошенных. Специализированные офлайн-магазины, где можно оценить товар лично, посещают 35%. Онлайн-магазины профильных брендов предпочитают 26%.
Где вы обычно покупаете товары для хобби?
|
Площадка
|
Доля ответов респондентов, %
|
Площадки электронной коммерции
|
74%
|
Специализированные офлайн-магазины
|
35%
|
Онлайн-магазины профильных брендов
|
26%
|
Рынки и ярмарки
|
16%
|
Покупаю у знакомых и в сообществах по интересам
|
10%
|
Социальные сети и Telegram-каналы
|
7%
Онлайн-реклама влияет на выбор большей части покупателей: 13% называют её одним из главных факторов, 29% учитывают рекламу наряду с другими параметрами. Ещё 32% обращают на неё внимание время от времени.
Больше всего к покупке побуждает реклама на площадках электронной коммерции — её отмечают 43% тех, на кого реклама влияет. Рекомендации друзей и знакомых занимают второе место (32%), реклама в социальных сетях — третье (25%). Реклама на телевидении влияет на решение 22% покупателей, реклама у блогеров и на видеоплатформах — по 20%, реклама в поисковых системах — 19%.
Реклама на каких площадках больше всего побуждает вас на покупку товаров для хобби?
|
Площадка
|
Доля ответов респондентов, %
|
Реклама на площадках электронной коммерции
|
43%
|
Рекомендации друзей, коллег, родственников
|
32%
|
Реклама в соцсетях
|
25%
|
Реклама на ТВ
|
22%
|
Реклама у блогеров
|
20%
|
Реклама в поисковых системах
|
19%
|
Реклама на видеоплатформах
|
19%
|
Реклама в сервисах коротких видеороликов
|
11%
|
Наружная реклама
|
10%
|
Реклама в музыкальных сервисах
|
8%
|
Реклама на радио
|
3%
"Покупки для хобби и увлечений уже стали частью повседневных трат: 60% пользователей регулярно или время от времени покупают товары для своих интересов. Для рекламодателей это важная категория: аудитория здесь лучше понимает, что ищет, и чаще возвращается к покупке. Авито в этом случае даёт брендам возможность работать с более точным спросом и находить пользователей в самых разных сегментах интересов", — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.
